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    Свыше 500 новобранцев привели к присяге в РгК «Запад»

    30 Мая 2022, 19:00

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актауском, Атырауском, Актюбинском и Бейнеуском гарнизонах в торжественной обстановке клятву на верность Родине дали более 500 военнослужащих срочной службы, призванных в Вооруженные силы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Из разных уголков Казахстана поздравить молодых воинов приехали родные и близкие солдат. В качестве почетных гостей на присягу были приглашены депутаты маслихата, представители местных исполнительных органов, общественных объединений и ветераны Вооруженных сил страны.

    По информации пресс-службы Актауского гарнизона, последние два года в связи с санитарно-эпидемиологическими ограничениями мероприятия в таком масштабе не проводились.

    «Мы приехали из Шымкента специально на присягу к сыну. Приятно видеть, как он возмужал и окреп за месяц. Бригада морской пехоты – элитное подразделение, служить здесь может не каждый, и мы гордимся, что наш сын находится в числе немногих избранных парней, которые соответствуют квалификационным требованиям для службы в морской пехоте», - сказал Махмуддулла Бекенов - отец рядового Дильшада Мирполатова.

    «Командование воинских частей организовало для родных и близких солдат экскурсию по воинской части, по казармам и учебным классам, в которых ближайший год предстоит жить и обучаться военному делу новобранцам, показ вооружения и военной техники. Родители посетили солдатские столовые, где смогли попробовать и оценить рацион военнослужащих срочной службы», - пояснил Нурбол Шалабаев, руководитель пресс-службы Актауского гарнизона.

    Мероприятия завершились показательными выступлениями солдат. За месяц они освоили приемы строевой подготовки с оружием, рукопашного боя, и с гордостью это продемонстрировали.

    Автор:

    Аружан Саптарова

    Армия Мангистауская область Регионы Казахстана Общество Вооруженные силы
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