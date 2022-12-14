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    Свыше 500 млрд тенге составит бюджет в Костанайской составит в 2023 году

    14 Декабря 2022, 14:43

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае на внеочередной сессии Костанайского областного маслихата рассмотрен и утвержден бюджет региона на 2023-2025 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе своего выступления руководитель управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина отметила, что областной бюджет разработан на основе прогноза социально-экономического развития страны до 2027 года. При планировании расходов бюджета на 2023 год были учтены основные позиции, определенные в Законе «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы».

    «В целом бюджет области на 2023 год составит 521 млрд тенге, что на 17,4% превышает бюджет текущего года, в том числе: субвенция из республиканского бюджета – 306,4 млрд тенге, собственные доходы – 152 млрд тенге, выпуск ценных бумаг – 11,7 млрд тенге, трансферты и кредиты из республиканского бюджета - 50,9 млрд тенге»,- проинформировала она.

    По проекту бюджета на 2023-2025 годы определены также бюджетные изъятия в областной бюджет: в 2023 году - на сумму 73,2 млрд тенге, в 2024 году – 86,1 млрд тенге, в 2025 году – 99,6 млрд тенге.

    Данные параметры, по данным Гульбарам Мусагазиной, определены на основе прогноза основных макроэкономических показателей на среднесрочный период.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Бюджет Костанай
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