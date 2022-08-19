Свыше 500 костанайских полицейских приступают к службе в усиленном режиме

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В выходные дни более 500 костанайских полицейских будут работать в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанае полицейские переведены на усиленный режим несения службы. В преддверии празднования Дня города развод личного состава, заступающего на охрану общественного порядка и дорожной безопасности региона, провел начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

В областном центре на День города по традиции намечена большая культурная программа. На охрану общественного порядка заступают более 500 сотрудников батальона патрульной полиции, СОБР, Национальной гвардии и управления полиции города Костаная.

«Приняты все меры для охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей города в период проведения массовых мероприятий. Будем работать в усиленном режиме, чтобы праздник прошел в спокойствии и без происшествий», - обратился к стражам порядка начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

Утверждена расстановка сил и средств личного состава, каждый сотрудник полиции имеет четкую направленность.

Как отметили в городском управлении полиции, увеличено количество выхода патрульных нарядов для осуществления патрулирования улиц города, активизирована работа участковых инспекторов полиции по закрепленным административным участкам.



