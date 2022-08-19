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    Свыше 500 костанайских полицейских приступают к службе в усиленном режиме

    19 Августа 2022 23:18

    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ - В выходные дни более 500 костанайских полицейских будут работать в усиленном режиме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В Костанае полицейские переведены на усиленный режим несения службы. В преддверии празднования Дня города развод личного состава, заступающего на охрану общественного порядка и дорожной безопасности региона, провел начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

    В областном центре на День города по традиции намечена большая культурная программа. На охрану общественного порядка заступают более 500 сотрудников батальона патрульной полиции, СОБР, Национальной гвардии и управления полиции города Костаная.

    «Приняты все меры для охраны общественного порядка и безопасности жителей и гостей города в период проведения массовых мероприятий. Будем работать в усиленном режиме, чтобы праздник прошел в спокойствии и без происшествий», - обратился к стражам порядка начальник ДП Костанайской области Ерлан Омарбеков.

    Утверждена расстановка сил и средств личного состава, каждый сотрудник полиции имеет четкую направленность.

    Как отметили в городском управлении полиции, увеличено количество выхода патрульных нарядов для осуществления патрулирования улиц города, активизирована работа участковых инспекторов полиции по закрепленным административным участкам.


    Автор:

    Жанна Мусабаева

    #Борьба с преступностью #Общество #Костанай
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