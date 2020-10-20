Свыше 50 тысяч новых рабочих мест создано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы создано свыше 50 тысяч новых рабочих мест. Об этом в ходе онлайн-брифинга на площадке региональной службы коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления социального благосостояния города Данияр Алкебайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В городе для обеспечения занятости населения, сокращения числа безработных реализуется комплекс мер, в том числе госпрограмма развития продуктивной занятости.

«В рамках антикризисных мер реализуется госпрограмма «Дорожная карта занятости», по которой предусмотрено создание 26 тысяч рабочих мест в 216 инфраструктурных проектах. 50% создаваемых рабочих мест обеспечивается за счет направления безработных через Центр занятости населения», – сообщил Д. Алкебайулы.

На сегодня уже создано порядка 19,2 тысяч рабочих мест, через Центр занятости трудоустроено более 9,7 тысяч безработных, доля трудоустроенной молодежи составляет 3662 человека. Средний размер заработной платы работников составляет 92 тысяч тенге.

«В дополнение к получаемой заработной плате работодателями выплачивается единовременная материальная помощь. На сегодня выплачена 569 работникам», — отметил он.

Вместе с тем, в текущем году увеличен план по общественным работам по госпрограмме «Еңбек» с 3 до 14 тысяч. Воспользовались данной мерой 15,6 тысяч безработных. На другие временные рабочие места направлено 2,6 тысячи, в том числе молодежную практику — 1,4 тысячи выпускников вузов и колледжей.

Также продолжается краткосрочное профобучение безработных, направлено 1005 человек. После завершения курсов безработные будут обеспечены постоянным местом работы.

В текущем году также выдано 1705 безвозмездных грантов по 555 тысяч тенге на открытие собственного бизнеса или продвижения существующего. Основными видами деятельности является швейное дело, приготовление пищи, маникюрное и парикмахерское искусство и др.

Так, в рамках государственных и правительственных программ в городе создано 56 223 новых рабочих места, в том числе 28 977 постоянных, из них:

- субъектами предпринимательства — 24 324;

- по программе «Еңбек» — 17 715;

- развитие регионов — 824;

- «Дорожная карта бизнеса-2020» — 3519;

- «Дорожная карта занятости» — 9257;

- «Нұрлы жер» — 345;

- развитие образования и науки — 70;

- государственная программа индустриально-инновационного развития — 169.