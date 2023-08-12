Свыше 50 кг наркотиков изъяли у сельчанина жамбылские полицейские

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках ОПМ «Қарасора» в местах произрастания дикорастущей конопли в Шуском районе в момент заготовки наркотических средств был задержан ранее судимый 39-летний местный житель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

При осмотре местности изъяты высушенная марихуана и каннабис общим весом 50,3 кг. Оперативно-розыскные мероприятия проведены сотрудниками УПН ДП области, ДПН МВД РК, ПСН «Беркут» НГ, с применением служебно-розыскной собаки по кличке Теа. Задержанный дал признательные показания и водворен в ИВС. Начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 УК РК.