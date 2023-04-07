Свыше 50 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрировано 52 новых случая заболевания коронавирусом, еще один человек заболел ковидной пневмонией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Сутками ранее также сообщалось о 64 заболевших коронавирусом.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 410 тысяч 274 казахстанца, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 953 человека.

Напомним, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил уверенность в завершении пандемии COVID-19 в 2023 году.



