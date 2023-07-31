Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Актюбинская область

    Свыше 50 единиц спецтехники пополнили автопарк лесных хозяйств Актюбинской области

    31 Июля 2023, 21:17

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В регионе принимаются меры по укреплению материально-технической базы лесохозяйственных учреждений. В текущем году закуплена 51 единица новой техники, а также 48 вспомогательных агрегатов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    Сегодня аким области Ералы Тугжанов передал ключи от новой спецтехники работникам лесхозов. В мероприятии приняли участие ветераны отрасли, работники лесхозов.

    «Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана поручил в течение 5 лет высадить 2 млрд деревьев в лесном фонде страны. В государственном лесном фонде Актюбинской области запланирована посадка 60,2 млн деревьев. В рамках данной работы в прошлом году высажено 11 млн, а в текущем году будет посажено почти 15 млн саженцев.

    Перед нами поставлена задача не только увеличить, но и сохранить зеленые насаждения. В этой связи принимаются конкретные меры по укреплению материально-технической базы учреждений по посадке зеленых насаждений и их содержанию, защите от пожаров. На эти цели выделено 904 млн тенге», - отметил аким области.

    В результате закуплены 24 трактора, автобус, микроавтобус, 25 лесопосадочных машин, а также плуги, культиваторы и другие вспомогательные агрегаты. Уровень обновления техники составил 56%.

    Новую технику передали в лесхозы г. Актобе, Шалкарского, Мартукского, Темирского, Кобдинского, Уилского, Айтекебийского районов, а также в Оркашское учреждение по охране лесов и животного мира, которое было создано в текущем году в Мугалжарском районе.

    По данным областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования, общая площадь государственного лесного фонда региона составляет 217848 га. Из них покрыто лесом 51770 гектара земель, что составляет 23,8% от общего объема лесного фонда.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Актюбинская область Транспорт
    Новости по теме
    Новости по теме
    Девушка выпала из окна многоэтажного дома в Актобе
    Двоих жителей ЗКО задержали за разбой
    Временно ограничат движение для грузовых машин на трассе Самара-Шымкент
    С мусорными полигонами борются в Актюбинской области
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    3 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области