Свыше 5 млн тонн нефти переработал Атырауский НПЗ за 2022 год

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Атырауский нефтеперерабатывающий завод за 2022 год переработал 5 млн 244 тысячи тонн нефти, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Прошедший год был для завода непростым. На предприятии был проведен масштабный планово-предупредительный ремонт сразу 32 технологических установок завода. Ремонт был поэтапным, процесс пропарки аппаратов проводился в закрытой системе, без выбросов смеси паров и углеводородов в атмосферу. Тем не менее, по итогам 2022 года было переработано 5 млн 224 тысячи тонн сырой нефти. Произведено автобензина марок АИ-92, АИ-95, АИ-98 – 1 млн 262 тысячи тонн; дизельного топлива – 1 млн 469 тысяч тонн; сжиженного газа – 126 тысяч тонн; реактивного топлива – 132 тысячи тонн. Выпускаемая АНПЗ продукция соответствует требованиям экологического класса К-4 и К-5. В 2022 году выбросы загрязняющих веществ в атмосферу при лимите 19 100 тонн составили 10 400 тонн, что на 1 400 тонн меньше прошлогоднего показателя. Сбросы загрязняющих веществ со сточными водами при лимите 11 600 тонн составили 6 тысяч тонн»,- сообщили в пресс-службе предприятия.

Атырауский НПЗ остается одним из самых крупных налогоплательщиков в региональный бюджет. По итогам 2022 года компания выплатила налог на сумму 113 млрд тенге. Из них в республиканский бюджет - 22,6 млрд тенге и 90,4 млрд – в местный.

«Первоочередной задачей АНПЗ на 2023 год остается повышение эффективности работы завода и бесперебойное обеспечение внутреннего рынка высококачественными нефтепродуктами. Планируется увеличить объем переработки нефти до 5 млн 400 тысяч тонн, увеличить глубину переработки сырья до 80,15%»,- сообщает пресс-служба завода.



