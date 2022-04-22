Свыше 5 млн посетителей приняли отели Казахстана в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года объём услуг, оказанных местами размещения (гостиницами, отелями и т. д.), достиг 109 млрд тг — сразу на 63,1% больше, чем годом ранее. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

Больше всего услуг оказали в Алматы: на 27,9 млрд тг, годовой рост — на 66,1%. В тройку лидирующих регионов также вошли столица (20,3 млрд тг, плюс 75,4%) и Акмолинская область (10,5 млрд тг, плюс 63,9%).

Меньше всего услуг оказали в Кызылординской области — всего на 1,1 млрд тг.

За 2021 год места размещения обслужили 5,5 млн гостей — на 52,9% больше по сравнению с предыдущим годом.

В региональном разрезе больше всего посетителей традиционно обслужили в Алматы: 1,2 млн человек, или 22,3% от РК. Численность посетителей в регионе увеличилась сразу на 65,5% за год. В лидирующих регионах также оказались столица (751,1 тыс. человек, плюс 78,4%) и Алматинская область (609 тыс. человек, плюс 26,1%).

Меньше всего посетителей обслужили в Атырауской области. Здесь численность посетителей сократилась сразу на 45,2%, до 46,3 тыс. человек. Сокращение численности обслуженных посетителей наблюдалось только в этом регионе.

В разрезе типов размещения наиболее популярными местами остановки гостей стали гостиницы с рестораном. В таких заведениях в прошлом году остановилось 2,7 млн человек — сразу на 62,8% больше, чем годом ранее.

Также гости и жители страны предпочитали останавливаться в гостиницах без ресторанов (1,7 млн человек) и в одноэтажных бунгало, сельских домиках, коттеджах, небольших домиках и квартирах (673 тыс. человек). В ТОП-5 популярных мест также вошли дома отдыха и туристские базы.

По категориям размещения в пятизвёздочных гостиницах остановилось 561,8 тыс. человек, в четырёхзвёздочных — 553,6 тыс. человек, в трёхзвёздочных — 244,7 тыс. человек, в двухзвёздочных — 17,8 тыс. человек, в однозвёздочных — 3,5 тыс. человек, в гостиницах без звёзд — 3 млн человек.