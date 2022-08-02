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    • Свыше 5,6 тысяч нарушений ПДД выявил «Кибер-шериф» в Павлодарской области

    2 Августа 2022 15:06

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Комплексы «Кибер-шериф», патрулирующие павлодарские дороги, за время своей работы выявили 5664 нарушений, по которым наложены штрафы на общую сумму более 62 млн тенге. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В настоящее время в области работают два таких комплекса, которые фиксируют и записывают на видео водителей, нарушающих Правила дорожного движения с распознаванием государственных регистрационных знаков, автоматической проверкой объектов по базам розыска с дальнейшим оповещением инспектора.

    «Исключение человеческого фактора является важным показателем эффективности данного прибора. Полная автоматизация позволяет быстро сохранять, обрабатывать и отправлять все данные на сервер, работать с несколькими розыскными базами. «Кибер-шериф» позволяет мгновенно определять, находится ли данное транспортное средство в розыске, а боковые камеры мгновенно распознают лица пешеходов, автоматически сверяя их с базами людей, скрывающихся от суда и следственных органов», – сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы ДП Павлодарской области Куаныш Мустафинов.

    Стоит отметить, что в результате работы данных аппаратных комплексов зафиксировано свыше 5000 совпадении по транспортным средствам, в том числе, по зарегистрированным в иностранных государствах. На штрафстоянку за различные нарушения водворено 127 транспортных средств.
    #Павлодарская область #Транспорт #МВД РК #Цифровой Казахстан #Дороги
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