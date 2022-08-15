Свыше 5,2 млн казахстанцев ревакцинировались против коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство здравоохранения РК обновило статистику по количеству вакцинированных граждан от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

По состоянию на 15 августа 2022 года, в Казахстане первым компонентом против коронавирусной инфекции провакцинировано 10 млн 809 тыс. человек, вторым компонентом провакцинировано 10 млн 544 тыс. 418 человек, ревакцинировались 5 млн 293 тыс. 700 казахстанев.



