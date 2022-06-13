Свыше 490 млн тенге ущерба нанесла государству преступная группа в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Столичный Департамент Агентства РК по финансовому мониторингу изобличил группу лиц, которая в период с 2020-2021 годы совершала тяжкие преступления в сфере теневой экономики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ РК.

«Преступная группа под руководством гражданина Хан В.В. осуществляла выписку фиктивных счетов-фактур в адрес контрагентов от семи подконтрольных юридических лиц с целью освобождения своих покупателей от уплаты налогов в бюджет. Своими действиями они причинили особо крупный ущерб государству на сумму свыше 490 млн тенге.

Суд приговорил основного фигуранта Хан Виталия Васильевича, к реальному сроку лишения свободы – четыре года, и двух причастных к незаконному обналичиванию денег лиц – к лишению свободы условно.

Все трое подсудимых на длительный срок лишены права занимать руководящие должности в коммерческих организациях, в том числе должности, связанные с выпиской счетов-фактур.

Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита», - говорится в публикации пресс-службы Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.