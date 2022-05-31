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    Свыше 450 тыс. квадратов жилья построят в Костанайской области

    31 Мая 2022, 18:00

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — С начала года в Костанайской области уже ввели в эксплуатацию почти 140 тыс. кв. м жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметил руководитель областного управления строительства, архитектуры и градостроительства Берик Танжариков, с начала года уже построено 139,8 тыс. кв. м жилья. Причем, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, в этом году успели построить больше.

    «Построено и сдано в эксплуатацию 165 квартир арендного жилья без права выкупа, 135 квартир кредитного жилья через выпуск облигаций МИО, 448 квартир коммерческого жилья, а также 194 индивидуальных жилых дома. Объем выполненных строительных работ по итогам четырех месяцев этого года составил 27,7 млрд тенге. Всего в текущем году по Костанайской области запланировано построить и ввести в эксплуатацию 450,5 тыс. кв. м жилья», - сообщил Берик Танжариков.

    Ранее сообщалось, что в Костанае приостановили строительство нескольких многоквартирных домов из-за выявленных прокуратурой нарушений.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Жилье Регионы Казахстана Общество
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