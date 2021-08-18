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    Свыше 41 тысяч тонн дизельного топлива на заготовку кормов выделено регионам РК

    18 Августа 2021, 10:11

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Регионам дополнительно выделено 43,1 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива на цели заготовки кормов. Об этом на заседании Правительства рассказал и.о. министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Принято решение и уже начат прием заявок о пролонгации и реструктуризации долгов по кредитам сельхозтоваропроизводителей, пострадавших регионов. Реализуется комплекс мер по максимальному увеличению объемов заготовки кормов на местах. Регионам дополнительно выделено 43,1 тысяч тонн удешевленного дизельного топлива на цели заготовки кормов. Между регионами заключены договора и меморандумы о взаимной поставке кормов по фиксированным ценам и о выделении пострадавшим хозяйствам около 130 тысяч гектаров сенокосных угодий для сенокошения», - отметил и. о министра сельского хозяйства.

    Также, по его словам, разрешено вести заготовку кормов на 211 тысячах гектарах природных резерватов.

    «К этой работе подключены и волонтерские организации и ими уже поставлено пострадавшим регионам около 150 вагонов кормов. Планируется довести объемы таких поставок до 2000 вагонов. Распределение этих ресурсов на местах проводится при активном участии общественных советов. Хочу выразить огромную благодарность всем волонтерам и неравнодушным гражданам страны за организацию данной помощи», - отметил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Премьер-министр РК Сельское хозяйство Регионы
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