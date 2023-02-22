Свыше 400 жилых домов находятся в зоне подтопления в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае спасатели начали подготовку к весеннему паводку. В зоне риска находятся свыше 400 жилых домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации ДЧС Костанайской области, из города подрядными организациями уже вывезено свыше 400 тысяч кубометров снега.

«Для безаварийного прохождения талых вод необходима заблаговременная очистка водопропускных сооружений от снега и мусора. Это касается водопропускных труб в районе Колесные ряды, канала Нагорная канава в жилом районе Костанай-2, Юго-западного обводного канала, а также канала вдоль жилого массива «Дружба». Кроме того, на контроле находится новый микрорайон Кунай. Здесь имеется водоотводной канал протяженностью километр», - сообщили в ведомстве.

К предстоящему паводковому периоду уже заготовлено 1 500 тонн инертных материалов, 2 000 штук мешка тары, 5 тонн бензина, 2,3 тонны дизельного топлива.

В случае неблагоприятного развития паводковых процессов, в зоны возможных подтоплений, по данным ДЧС, попадают район Колесные ряды (улицы Тобольская, Пионерская, Красный кузнец, Юный боец, Дачная), садовое общество «Текстильщик», жилой массив «Кунай», а также к возможным зонам подтопления талыми водами относятся жилой массив «Дружба» (улицы Луговая, Школьная), микрорайон Костанай-2.

«Таким образом, в зоне подтопления находятся примерно 404 жилых дома с населением около 1 500 человек. На данный момент для ликвидации ЧС паводкового периода согласно алгоритму будет задействовано подрядными и подведомственными организациями 22 мотопомпы, 71 трактор, 58 погрузчиков и 25 экскаваторов. Также управлением по ЧС города создана группировка сил и средств служб гражданской защиты города общей численностью 10 единиц техники, 13 мотопомп, 4 плавсредства», - добавили в департаменте.

Фото: пресс-служба ДЧС Костанайской области