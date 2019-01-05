Свыше 400 тысяч граждан трудоустроились через центры занятости в 2018

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В 2018 году 409 тыс казахстанцев были трудоустроены посредством центров занятости, а через портала enbek.kz были трудоустроены 107 тыс человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.

В целом, в 2018 году было размещено более 785 тыс вакансии в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан», из них 351 тыс вакансии размещены на портале enbek.kz, через центры занятости населения - 433 тысяч.

«В 2018 году в рамках программы количество трудоустроенных центрами занятости составило более 409 тыс человек, а также с применением портала enbek.kz - более 107 тыс человек», - говорится в сообщении ведомства.

По количеству трудоустроенных лидирует Актюбинская, Алматинская, Жамбылская и Карагандинская области, а также города республиканского значения.