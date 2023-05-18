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    Свыше 400 тысяч детей ежегодно появляется на свет в Казахстане

    18 Мая 2023, 15:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения РК Магрипа Ембергенова озвучила статистику рождаемости в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сохранение и укрепление здоровья детей являются одним из наиболее важных направлений в работе здравоохранения. Сегодня у нас проживает более, чем 6,6 млн детей. За последние пять лет количество детей возросло почти на 800 тысяч. Ежегодно в стране рождается свыше 400 тысяч детей - это очень хороший демографический показатель. Медпомощь детям у нас в стране оказывается в рамках ГОБМП и ОСМС», - сказала Магрипа Ембергенова на брифинге в СЦК.

    По ее словам, в стране реализован многоуровневый системный подход в рамках оказания медпомощи детям.

    «Амбулаторную помощь у нас в стране оказывают свыше 5 тысяч объектов здравоохранения, развернуто более 14 тысяч коек для оказания стационарной помощи детям. Системный подход в оказании помощи детям начинается с внутриутробного периода. В стране ежегодно 500 тысяч беременных женщин проходят все виды скринингов и осмотров в рамках международных стандартов», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минздрав РК Демография Статистика Общество
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