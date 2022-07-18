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    Свыше 400 солдат пополнили ряды гвардейцев в Караганде

    18 Июля 2022, 04:43

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На территории бригады 6505 Национальной гвардии РК расположенной в городе Караганде прошло торжественное мероприятие принятие воинской присяги. Более 400 новобранцев дали клятву служить родине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На присяге новобранцев присутствовали командование региональным командованием Орталык Национальной гвардии, командование и ветераны части, а также родители самих солдат. Мероприятие открыл командир бригады 6505 полковник Мамай Курмантаев.

    «Сегодня для каждого из вас, стоящих в строю ответственный день, вы принимаете присягу и становитесь Защитником страны. Присягу принимают лишь один раз в жизни, а служат ей всю свою жизнь. Я уверен, что каждый из вас будет достойно нести имя воина», - сказал командир части полковник Мамай Курмантаев вновь прибывшим солдатам.

    Всего присягнули на верность службе более 400 солдат призвавшийся из Туркестанской, Алматинских, ВКО, Павлодарской, Акмолинской и Жамбылской областей.

    «Долг каждого мужчины - защищать Родину, защищать свою землю. Сегодня мы присягнули на верность службе, и стали защитниками Родины. И хотелось бы сказать от каждого стоящего строю, что мы будем достойны своей присяге и верны», - сказал солдат из Жамбылской области рядовой Куаныш Сагындыков.

    Торжественное мероприятие закончилось торжественным маршем.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Армия Караганда
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