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    Свыше 400 объектов бизнеса работают по Ashyq в Алматинской области

    27 Мая 2021, 14:52

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Свыше 400 объектов предпринимательства в Алматинской области работают по приложению Ashyq. Об этом сообщил аким региона Амандык Баталов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В области 430 объектов уже работают по приложению Ashyq, в среднем 3 тысячи граждан в сутки пользуются этим сервисом. В целом, мы уверены, что принимаемые меры позволят предпринимателям вернуться к прежнему ритму работы», - отметил на онлайн брифинге Амандык Баталов.

    Ранее Амандык Баталов рассказывал , как в Алматинской области ведется борьба с пандемией.

    «С учетом всех недоработок, по поручению Президента, мы выделили 14 млрд тенге, чтобы привести в соответствие все наши медучреждения для борьбы с пандемией. 180 машин скорой помощи закупили. Все 17 больниц переоборудовали, построили 17 кислородных станций. Построили на 200 коек инфекционную больницу. Все это дало хороший результат. В самый пиковый период мы могли раньше обеспечить всего тысячу коек. Сейчас до 5 тысяч коечных мест готово», - отметил аким области.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Бизнес Алматинская область Здравоохранение Цифровой Казахстан Общество
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