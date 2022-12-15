Свыше 400 комфортных школ построят в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Свыше 400 комфортных школ построят в Казахстане в 2023-2025 годы по поручению Главы государства в рамках нацпроекта «Комфортная школа».Вопросы реализации проекта были рассмотрены на совещании в Правительстве под руководством заместителя Премьер-Министра РК Алтая Кульгинова. В совещании приняли участие руководители акиматов регионов и городов, Министерства просвещения РК, Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО «Samruk-Kazyna Construction» и других госорганов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Благодаря реализации нацпроекта в республике будет создано свыше 840 тысяч ученических мест (в две смены). Алтай Кульгинов подчеркнул важность строительства школ нового формата в городах и районах, где в этом есть особая потребность.

Так, в 2023 году из свыше 400 комфортных школ акиматам совместно с Министерством просвещения и единым оператором нацпроекта АО «Samruk-Kazyna Construction» необходимо приступить к строительству 221 школы на 467 800 ученических мест.

«Учитывая, что в крупных городах существенная доля внутренней миграции, высокая рождаемость и плотность населения, мощность школ должна достигать 2,5 тысячи ученических мест. Подобные крупногабаритные школы в сравнении с типовыми позволят создать практически в два-три раза больше ученических мест. Это позволит решить вопросы с ликвидацией аварийных школ, трехсменным и переуплотненным режимом обучения, значительно повысить качество образования и создать благоприятные условия для обучения. Этот вопрос находится на контроле у Главы государства», - сказал заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов.

Перед акиматами городов и регионов страны совместно с Министерством просвещения, АО «Samruk-Kazyna Construction» и другими ответственными органами вице-премьером Алтаем Кульгиновым поставлены задачи: до конца текущего года утвердить Дорожную карту с указанием конкретных сроков реализации нацпроекта, закрепить ответственных лиц из руководящего состава, завершить работу по оформлению земельных участков с учетом потребностей в учебных заведениях, весной 2023 года приступить к строительству школ нового формата.





Фото: primeminister.kz



