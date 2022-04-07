Свыше 400 единиц техники применили для борьбы с паводками в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала месяца в Карагандинской области в борьбе с паводками было задействовано более тысячи человек и 400 единиц техники. Спасатели, представители МИО и военные работают в усиленном режиме для предотвращения затопления населённых пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

За сутки в оперативный штаб ДЧС Карагандинской области поступило 22 сообщения об угрозе подтопления придворовых территорий (Караганда – 17 (подтопление подвалов – три), Шахтинск – два, Бухар-Жырауский р-н – три).

По всем случаям приняты меры по отводу воды – уложена мешкотара, очищены ливнёвки и арыки, откачена талая вода и т. д.

Всего откачено 180 161 куб. м талой воды, а также проведена очистка арыков протяжённостью 3680 м, уложено 26 979 шт. мешкотары, отсыпано 1300 м временных валов.

В борьбе с паводком с 1 апреля задействовано около тысячи человек, 265 единиц техники, из них:

- ДЧС – 430 сотрудников, 105 единиц техники, 91 мотопомпа;

- ВЧ № 52859 – 152 военнослужащих, шесть единиц техники;

- МИО – 155 работников, 74 единицы техники;

- МПС – 13 сотрудников, шесть единиц техники;

- коммунальные службы – 249 человек, 73 единицы техники.

Зарегистрированы переливы талых вод на двух участках автодорог в Нуринском и Бухар-Жырауском районах. Все переливы носили кратковременный характер.

Всего за период с 1 по 6 апреля зарегистрировано 43 перелива через дорожные полотна (республиканские дороги – 18, областные – 10, местные –16).

Задействовано 279 человек, 137 единиц техники, из них:

- МИО – 125 работников, 46 единиц техники;

- ДЧС – 24 сотрудника, 12 единиц техники;

- МВД – 15 сотрудников, восемь единиц техники;

- дорожные службы (ТОО «Қарағандыжолдары») – 115 работников, 71 единица техники.

Из крупных водохранилищ продолжаются сбросы: из Самаркандского – 40 куб. м/с при притоке 420 куб. м/с; из Интумакского – восемь куб. м/с при притоке 79 куб. м/с. Из Шерубай-Нуринского водохранилища сбросы не производятся, приток составляет 131,20 куб. м/с.

По данным космомониторинга 15 % северной территории области остаётся под снежным покровом. В южных регионах снега нет.

Напомним, двое суток назад в нескольких улицах Караганды, из-за угрозы подтопления, из жилых домов были эвакуированы жители. Однако спустя несколько часов, ситуация была урегулирована, и жители вернулись в свои дома.