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    Свыше 400 единиц техники применили для борьбы с паводками в Карагандинской области

    7 Апреля 2022, 14:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – С начала месяца в Карагандинской области в борьбе с паводками было задействовано более тысячи человек и 400 единиц техники. Спасатели, представители МИО и военные работают в усиленном режиме для предотвращения затопления населённых пунктов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    За сутки в оперативный штаб ДЧС Карагандинской области поступило 22 сообщения об угрозе подтопления придворовых территорий (Караганда – 17 (подтопление подвалов – три), Шахтинск – два, Бухар-Жырауский р-н – три).

    По всем случаям приняты меры по отводу воды – уложена мешкотара, очищены ливнёвки и арыки, откачена талая вода и т. д.

    Всего откачено 180 161 куб. м талой воды, а также проведена очистка арыков протяжённостью 3680 м, уложено 26 979 шт. мешкотары, отсыпано 1300 м временных валов.

    В борьбе с паводком с 1 апреля задействовано около тысячи человек, 265 единиц техники, из них:

    - ДЧС – 430 сотрудников, 105 единиц техники, 91 мотопомпа;

    - ВЧ № 52859 – 152 военнослужащих, шесть единиц техники;

    - МИО – 155 работников, 74 единицы техники;

    - МПС – 13 сотрудников, шесть единиц техники;

    - коммунальные службы – 249 человек, 73 единицы техники.

    Зарегистрированы переливы талых вод на двух участках автодорог в Нуринском и Бухар-Жырауском районах. Все переливы носили кратковременный характер.

    Всего за период с 1 по 6 апреля зарегистрировано 43 перелива через дорожные полотна (республиканские дороги – 18, областные – 10, местные –16).

    Задействовано 279 человек, 137 единиц техники, из них:

    - МИО – 125 работников, 46 единиц техники;

    - ДЧС – 24 сотрудника, 12 единиц техники;

    - МВД – 15 сотрудников, восемь единиц техники;

    - дорожные службы (ТОО «Қарағандыжолдары») – 115 работников, 71 единица техники.

    Из крупных водохранилищ продолжаются сбросы: из Самаркандского – 40 куб. м/с при притоке 420 куб. м/с; из Интумакского – восемь куб. м/с при притоке 79 куб. м/с. Из Шерубай-Нуринского водохранилища сбросы не производятся, приток составляет 131,20 куб. м/с.

    По данным космомониторинга 15 % северной территории области остаётся под снежным покровом. В южных регионах снега нет.

    Напомним, двое суток назад в нескольких улицах Караганды, из-за угрозы подтопления, из жилых домов были эвакуированы жители. Однако спустя несколько часов, ситуация была урегулирована, и жители вернулись в свои дома.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Происшествия Паводок Регионы Казахстана Общество ДЧС
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