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    Свыше 400 человек стали жертвами финпирамид в ЗКО

    2 Ноября 2021, 09:55

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Более 400 человек стали жертвами финпирамид «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее» в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

    «Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность двух организаторов финпирамид. Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее», в которые привлекали средства граждан. Организаторы финпирамид создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение 7 дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту «Kaspi Gold». Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность», - рассказали в АФМ.

    По информации ведомства, всего в финансовые пирамиды были привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 миллионов тенге.

    Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Борьба с преступностью Криминал Финансовая пирамида Мошенничество
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