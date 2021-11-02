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Свыше 400 человек стали жертвами финпирамид в ЗКО

Редактор:  
Ринат Дусумов
2 Ноября 2021, 09:55
Свыше 400 человек стали жертвами финпирамид в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Более 400 человек стали жертвами финпирамид «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее» в Западно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

«Сотрудники территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу по Западно-Казахстанской области пресекли деятельность двух организаторов финпирамид. Две жительницы Уральска организовали финансовые пирамиды «Лидер», «Алтын Тумар» и «Великое Будущее», в которые привлекали средства граждан. Организаторы финпирамид создали чат в WhatsApp и предлагали вложить деньги взамен на получение вознаграждения, превышающего 100% от вложенных средств, в течение 7 дней. Деньги принимались как наличными, так и на карту «Kaspi Gold». Следствием установлено, что прибыль одним вкладчикам выдавалась за счет поступления взносов других вкладчиков. Организаторы не осуществляли предпринимательскую деятельность», - рассказали в АФМ.

По информации ведомства, всего в финансовые пирамиды были привлечены средства 435 вкладчиков на общую сумму свыше 63 миллионов тенге.

Организаторы осуждены к 5 годам лишения свободы.

Западно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   Криминал   Финансовая пирамида   Мошенничество  
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