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    Свыше 400 человек отказались от деструктивных взглядов  в 2021 году

    15 Марта 2022, 16:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в ходе республиканского молодежного форума Духовное управление мусульман Казахстана представило итоги 2021 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Духовным управлением мусульман Казахстана проведены встречи с 5 273 лицами, которые оказались под деструктивным влиянием. В целом осуществлено 5 973 индивидуальных мер воздействия. В результате совместной работы экспертов, ответственных за религиозную реабилитацию, 414 человек отказались от деструктивных религиозных течений, все они адаптировались к общественным ценностям», - сообщили в Духовном управлении мусульман Казахстана.

    По итогам встреч в исправительных учреждениях страны 120 человек приняли традиционный ислам, а 114 осужденных – традиционный ханафитский мазхаб.

    В Духовном управлении мусульман Казахстана проходит республиканский молодежный форум «Жалынды жастар ынтымағы», организованный сектором по вопросам молодежи Духовного управления мусульман Казахстана. В форуме принимают участие около 200 человек.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Религия Общество Молодежь
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