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    Свыше 4 тысяч опасных водителей выявили в Алматы

    7 Апреля 2023, 21:27

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Система «Қорғау» выявила свыше 4 тысяч опасных водителей в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С начала года комплекс «Қорғау – Опасный водитель» на дорогах мегаполиса выявил 4 тысячи 123 правонарушения. «Қорғау – Опасный водитель» – автоматизированная система, установленная на служебных планшетах патрульных полицейских и интегрирована с аппаратно-программными комплексами «Сергек».

    Принцип ее работы таков: система определяет автомобили в транспортном потоке, находящиеся в ориентировках и передает данные на сервер для оператора полиции. При обнаружении разыскиваемого транспорта оператор подает сигнал патрульным. «Қорғау – Опасный водитель» определяет нарушителей, подложные номера, автомобили лиц, лишенных права управления ТС, а также находящийся в розыске автотранспорт. Один из ключевых функционалов системы – выявление потенциально опасных водителей.

    В полиции также обозначили, что автоматизированный программный комплекс с помощью специализированных алгоритмов определяет водителей, создающих аварийные ситуации на дорогах. Система показывает их местоположение в заданном радиусе. Полицейский, в свою очередь, может остановить такой транспорт и принять превентивные меры до совершения потенциального ДТП.

    Вместе с тем, в феврале этого года на патрульных автомашинах были установлены новые комплексы «Сергек-Патруль», направленные на обеспечение дорожной безопасности и снижение уровня аварийности. С помощью камер высокого интеллекта комплекс детектирует автомобиль в потоке, распознает государственный номерной знак и передает данные на сервер. При этом, государственный регистрационный номерной знак проходит сверку на предмет «подложки», отсутствие технического осмотра, страхового полиса, наличие неоплаченных штрафов, угона и причастности к каким-либо правонарушениям.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Криминал
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