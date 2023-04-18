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    Свыше 4 тысяч нарушителей границы задержаны КНБ РК

    18 Апреля 2023, 15:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пограничная службой КНБ Республики Казахстан ведет усиленную работу по охране Государственной границы. Только с начала года задержано 4 238 нарушителей режима границы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как сообщили в погранслужбе КНБ, с начала 2023 года выявлено 99 фактов использования поддельных и чужих документов иностранцами и гражданами РК (Индии, Нигерии, Таджикистана, Узбекистана и России). Установлено 138 лиц, имеющих двойное гражданство.

    «В пограничном пространстве задержано 4 238 нарушителей режима границы, предотвращено незаконное перемещение валюты, золота и других товаров на сумму около 1,9 млрд тенге. Пресечено 66 попыток провоза оружия и боеприпасов. Нейтрализовано 4 канала незаконной миграции, задержано 6 лиц, причастных к данной преступной деятельности. В отношении задержанных правонарушителей приняты меры в соответствии с законодательством Республики Казахстан», - проинформировали в ведомстве.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Пограничники КНБ
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