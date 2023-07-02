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    Свыше 4 тысяч человек приняли участие в акции «Dombyra party»

    2 Июля 2023, 21:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В преддверии Национального дня домбры, который отмечается в первое воскресенье июля, молодежное крыло «Жастар Рухы» партии «AMANAT» провело в столице акцию «Dombyra party». 200 учеников Центра искусств «Алтын домбра» исполнили знаменитые казахские кюи, передает МИА «Казинформ».

    Секретарь партии «AMANAT» Даулет Карибек отметил, что домбра является достоянием национальной культуры, духовности и искусства.

    «Там, где есть казахи, там будет и священная домбра, а где есть домбра, там будет великий казахский народ. Душа и мысли, надежды и горести, радость и печаль, история и знания нашего народа заключены в девятнадцати ладах домбры. В ее двух струнах заключена музыка и энергия двух миров. Домбра – наше национальное сокровище, она гордость и достояние казахского народа», – сказал он.

    Секретарь партии вручил учащимся центра «Алтын домбра» благодарственное письмо и денежный сертификат.

    В свою очередь председатель «Жастар Рухы» Нуржан Жетписбаев рассказал, что акция «Dombyra party» не ограничивает свою географию только столицей, в ней приняли участие свыше 4 тысяч человек по всему Казахстану.

    «Мы хотим донести до современного поколения значение домбры, унаследованной от наших предков. Домбра – сердце нашего народа, источник настроения. На таких мероприятиях формируется любовь к стране, к земле, к культуре и традициям», – сказал он.

    Заместитель акима Астаны Есет Байкен подчеркнул, что домбра является выражением характера народа.

    «В этом году в городе в первый класс пойдут около 17 тысяч детей. Более 9 тысяч из них намерены учиться в казахских классах. Более 6 тысяч из них выбрали в качестве дополнительного занятия уроки игры на домбре. Это свидетельствует об интересе подрастающего поколения к народному инструменту», – сказал он.

    Ученики центра «Алтын Домбра» исполнили не одну, а несколько мелодий и были по достоинству оценены публикой. Также среди зрителей была устроена викторина.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Астана Культура AMANAT
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