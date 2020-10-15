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    Свыше 4 млн тенге выплатили участникам акции «Гражданский контроль – требуй чек»

    15 Октября 2020, 11:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодная акция «Гражданский контроль – требуй чек» проходит с 12 мая. В ее рамках граждане могут сообщить о нарушениях касательно невыдачи фискального чека и отказе в приеме банковской карты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

    В акции «Гражданский контроль – требуй чек» может принять участие любой желающий. Все направленные обращения будут рассмотрены органами государственных доходов, рассказали в КГД.

    Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека и отказе в приеме банковской карты, можно скачав бесплатное мобильное приложение «Wipon» с App Store и Play market и получить вознаграждение (1000 тенге) на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения.

    С начала проведения акции в текущем году по сообщениям граждан подтверждены 4262 фактов нарушений, которым выплачены вознаграждения на сумму 4,262 млн тенге (из них с повторностью привлечено 191 предпринимателей на сумму штрафа 6,5 млн тенге).

    Тройкой лидеров по активности граждан, воспользовавших акцией, являются жители Мангыстауской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

    Лидеры регионы по активности граждан, воспользовавшихся акцией

    Мангыстауская область

    1 113

    Северо-Казахстаская область

    1 016

    Карагандинская область

    993

    Лидерами по количеству нарушений по выдаче чеков являются Алматинская область, Северо-Казахстанская область и Западно-Казахстанская область.

    Комитет государственных доходов призывает всех граждан Республики Казахстан выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции «Гражданский контроль – требуй чек».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Минфин РК
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