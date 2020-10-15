Свыше 4 млн тенге выплатили участникам акции «Гражданский контроль – требуй чек»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ежегодная акция «Гражданский контроль – требуй чек» проходит с 12 мая. В ее рамках граждане могут сообщить о нарушениях касательно невыдачи фискального чека и отказе в приеме банковской карты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Минфина РК.

В акции «Гражданский контроль – требуй чек» может принять участие любой желающий. Все направленные обращения будут рассмотрены органами государственных доходов, рассказали в КГД.

Сообщить о фактах нарушения невыдачи фискального чека и отказе в приеме банковской карты, можно скачав бесплатное мобильное приложение «Wipon» с App Store и Play market и получить вознаграждение (1000 тенге) на баланс телефона в случае подтверждения факта нарушения.

С начала проведения акции в текущем году по сообщениям граждан подтверждены 4262 фактов нарушений, которым выплачены вознаграждения на сумму 4,262 млн тенге (из них с повторностью привлечено 191 предпринимателей на сумму штрафа 6,5 млн тенге).

Тройкой лидеров по активности граждан, воспользовавших акцией, являются жители Мангыстауской, Северо-Казахстанской и Карагандинской областей.

Лидеры регионы по активности граждан, воспользовавшихся акцией

Мангыстауская область

1 113

Северо-Казахстаская область

1 016

Карагандинская область

993

Лидерами по количеству нарушений по выдаче чеков являются Алматинская область, Северо-Казахстанская область и Западно-Казахстанская область.

Комитет государственных доходов призывает всех граждан Республики Казахстан выразить свою гражданскую позицию, проявить нулевую терпимость к нарушению закона и активно участвовать в акции «Гражданский контроль – требуй чек».