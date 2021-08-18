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Свыше 4,8 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19
18 Августа 2021 09:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».
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«I компонентом 6 183 445 человек провакцинировано в Казахстане на 18 августа 2021 г., II компонентом - 4 819 587 человек», - говорится в сообщении ведомства.
Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 7034 заболевших, выздоровели 7416 человек. Более 120 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ.
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