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Свыше 4,8 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

18 Августа 2021 09:12
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Свыше 4,8 млн казахстанцев полностью вакцинировались от COVID-19

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало актуальные данные по вакцинации населения, передает МИА «Казинформ».

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«I компонентом 6 183 445 человек провакцинировано в Казахстане на 18 августа 2021 г., II компонентом - 4 819 587 человек», - говорится в сообщении ведомства.

Вместе с тем, за последние сутки в Казахстане выявили 7034 заболевших, выздоровели 7416 человек. Более 120 тысяч казахстанцев продолжают лечение от КВИ.


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#Минздрав РК   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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