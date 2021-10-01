Свыше 4 200 алматинцев с коронавирусом лечатся на дому

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом и темпах вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За 30 сентября зарегистрировано 498 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 475 случаев с симптомами и 23 без симптомов.

«Выписано всего – 178 человек, поступило – 178. Итого в инфекционных стационарах (3 179 коек) физически находится 1 774 человек. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 184. На ИВЛ – 36, на неинвазивной ИВЛ – 85, High flow занято – 45 аппаратов», - сообщили в УОЗ Алматы.

На сегодняшний день на дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 4 236 пациентов, с симптомами – 4 087 с легкой и средней степенью, без симптомов – 149.

За прошедшие сутки вакцинировано первым компонентом 2 252 человека, вторым компонентом – 4 150 человек.