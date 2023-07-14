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    Свыше 39 тыс костанайцев трудоустроят в рамках региональной карты занятия

    14 Июля 2023, 17:43

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в области была сформирована Региональная карта занятости населения, в рамках которой планируется трудоустроить более 39 тыс человек, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления координации занятости и социальных программ Гульнар Абенову.

    «24 тыс человек будут трудоустроены органами занятости на вакантные рабочие места и субсидируемые рабочие места, 3,6 тыс человек – на созданные рабочие места в ходе реализации инфраструктурных проектов, из них 1,3 тыс человек (36,2%) - на постоянные рабочие места; 11,4 тыс человек – на вновь созданные субъектами частного бизнеса постоянные рабочие места, 201 человек будут обеспечены занятостью в рамках предоставления грантов на реализацию новых бизнес-идей. Также планируются выдача микрокредитов для молодежи (не менее 180 человек). Пройдут обучение по востребованным профессиям – не менее 1 452 человек», - озвучила статданные Абенова.

    Также в рамках содействия в развитии предпринимательских инициатив в регионе пройдут обучение основам предпринимательства по проекту «Бастау Бизнес» — это не менее 1250 человек.

    В целом, в текущем году, по словам Гульнар Абеновой, мерами занятости планируется охватить 42,5 тыс человек. Фактически сейчас охвачены мерами занятости 22174 человека.

    Однако не все регионы в Костанайской области активно трудоустраивают население. Среди аутсайдеров - Алтынсаринском, Наурзумском, Камыстинском, Б. Майлина, Аулиекольском.

    Руководству регионов поручено активизировать работу.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Занятость Общество Трудоустройство Костанай
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