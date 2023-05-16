Свыше 38 тысяч процедур госзакупок проведены с нарушениями в 2022 году – Минфин

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра - министр финансов РК Ерулан Жамаубаев сообщил о проведенных аудиторских мероприятиях в 2022 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За отчетный период проведено 2330 аудиторских мероприятий. Установлены финансовые нарушения на сумму 337,4 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев в ходе презентации отчетов Правительства и высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2022 год в Мажилисе.

Он уточнил, что путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, погашения и отражения по учету из общей суммы финансовых нарушений устранены нарушения на 319 млрд тенге.

«Камеральным контролем охвачены 545,5 тыс. процедур государственных закупок на общую сумму бюджетных средств в сумме 11,8 трлн тенге. По итогам проверок установлены нарушения по более 38 тыс. процедур, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений», - добавил министр.



