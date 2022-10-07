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    Свыше 38 кг каннабиса изъяли полицейские у жителя Шу

    7 Октября 2022, 15:34

    ШУ. КАЗИНФОРМ - Свыше 38 кг каннабиса изъяли полицейские у жителя Шу в Жамбылской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе проведения ОПМ «Қарасора-2022» сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области и военнослужащие специального подразделения воинской части 5513 провели совместные оперативно-розыскные мероприятия. На территории Шуского района в 20 км от трассы Шу – Мерке был задержан 50-летний житель района. У мужчины обнаружили 38 кг каннабиса. Наркотики изъяли.

    Задержанный дал признательные показания, после чего был водворен в изолятор временного содержания.

    По факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч.4 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от 3 до 7 лет.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Жамбылская область МВД РК Борьба с наркотиками
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