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    Свыше 370 погибших сайгаков обнаружили в ЗКО

    13 Мая 2021, 21:09

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В Западно-Казахстанской области обнаружено 372 погибших сайгака, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай зафиксирован в Тауском сельском округе Жанибекского района (центр - поселок Кайрат). О массовом падеже животных жители рассказали в социальных сетях.

    По словам сельчан, туши сайгаков обнаружены вдоль канала, а также в степи.

    Руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ЗКО Кайрат Кадешев подтвердил инцидент.

    «Инспекторы изучили сведения местных жителей. Недавно здесь шел дождь, играла молния. При осмотре были замечены следы скрещивания молний на тушах сайгаков. Сейчас отбирают дополнительные пробы, которые будут направлены на исследование. Всего обнаружено 372 погибших сайгаков», - рассказал К. Кадешев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Западно-Казахстанская область Происшествия
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