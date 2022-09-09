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    Свыше 37 тыс. алматинцев нуждаются в жилье

    9 Сентября 2022, 21:02

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления развития коммунальной инфраструктуры Алматы Данияр Кирикбаев заявил, что по итогам семи месяцев в городе жильем обеспечены 2623 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге региональной службы коммуникаций спикер сообщил, что на учете нуждающихся в жилье из коммунального жилищного фонда состоят 37 236 человек, из них многодетные – 4905; сироты – 2210; социально уязвимые слои населения – 16 999; бюджетники – 13 122.

    «До конца текущего года планируется предоставить 5532 квартиры, из них 1451 – арендного жилья без права выкупа и 4081 – кредитного жилья. Отмечу, что с начала года выдано 325 жилищных сертификатов», - сказал Данияр Кирикбаев.

    Ранее сообщалось, что число очередников на госжилье за 7 лет увеличилось вдвое в Казахстане.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Жилье
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