Свыше 360 кг раков незаконно перевозил житель ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 6 320 живых раков без соответствующих документов перевозил житель Курчумского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», при проверке переправы Кызыл ту сельского округа Куйган, сотрудники ГПП ОМПС Курчумского района остановили автомобиль, под управлением 34-летнего местного жителя.

Установлено, что в «В транспортном средстве находилось свыше 6 тысяч живых раков, весом свыше 360 кг. В инспекции района сообщили, что сумма ущерба составляет более 2 млн тенге.

«Во время досудебного расследования мужчина сообщил, что раков закупил у пятерых ранее незнакомых мужчин, которые на момент совершения сделки были в масках. После, погрузив товар в газель своего зятя, направился в Усть-Каменогорск, где по пути и был задержан стражами правопорядка. В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК», - рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Думан Кожахметов. ОПМ «Браконьер» продлится до 19 ноября.

Фото:polisia.kz



