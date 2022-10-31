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    Свыше 360 кг раков незаконно перевозил житель ВКО

    31 Октября 2022, 11:31

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 6 320 живых раков без соответствующих документов перевозил житель Курчумского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Браконьер», при проверке переправы Кызыл ту сельского округа Куйган, сотрудники ГПП ОМПС Курчумского района остановили автомобиль, под управлением 34-летнего местного жителя.

    Установлено, что в «В транспортном средстве находилось свыше 6 тысяч живых раков, весом свыше 360 кг. В инспекции района сообщили, что сумма ущерба составляет более 2 млн тенге.

    «Во время досудебного расследования мужчина сообщил, что раков закупил у пятерых ранее незнакомых мужчин, которые на момент совершения сделки были в масках. После, погрузив товар в газель своего зятя, направился в Усть-Каменогорск, где по пути и был задержан стражами правопорядка. В отношении злоумышленника начато досудебное расследование по ст. 335 ч. 1 УК РК», - рассказал первый заместитель начальника ДП ВКО Думан Кожахметов. ОПМ «Браконьер» продлится до 19 ноября.

    Фото:polisia.kz
    Восточно-Казахстанская область
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