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    Свыше 35 тысяч жамбылцев получили постоянные рабочие места в 2022 году

    24 Января 2023, 00:30

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в РК в Жамбылской области решаются вопросы трудоустройства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области, в ходе заседания коллегии под председательством первого заместителя акима области Нуржана Календерова были заслушаны отчеты о работе управлений инспекции труда и координации занятости и социальных программ в минувшем 2022 году.

    «В 2022 году на постоянные рабочие места планировалось трудоустроить 33 879 человек, - сказал руководитель управления координации занятости и социальных программ Еркин Келесов. - За отчетный период трудоустроено 48 944 человека. Кроме того, на постоянные рабочие места трудоустроено 35 590 человек. На сегодняшний день в области создано 15,4 тыс. новых рабочих мест».

    Спикер отметил, что с 2022 года вопросы занятости населения наиболее плодотворно реализуются в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в РК.

    «В прошлом году Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил создать 100 новых рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. В связи с этим план создания новых рабочих мест в нашем регионе составляет 6,2 тыс. человек в год. К активной занятости уже привлечено 75 565 жамбылцев. Всего в рамках Нацпроекта на социальные рабочие места направлено 1 168 человек, из них 94,2% получили постоянную работу».

    В завершение встречи заместитель акима области Нуржан Календеров подчеркнул, что руководство области уделяет особое внимание контролю за трудовыми отношениями, защите прав работников, вопросам техники безопасности, сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Трудоустройство
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