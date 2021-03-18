Свыше 35 трлн тенге потратили казахстанцы на безналичные платежи за год
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В 2020 году держатели карточек казахстанских банков совершили около 3 млрд безналичных операций на сумму 35,3 трлн тенге. 81% от этого объема пришлось на онлайн-операции – платежи в Интернете и мобильный банкинг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.
Основной причиной значительного роста стали карантинные ограничения. Доля онлайн-операций в общем количестве безналичных операций на конец 2020 года составила 66%, тогда как на начало 2020 года составляла только 46%.
По итогам 2020 года число активных пользователей мобильного и интернет-банкинга увеличилось на 82% и составило 14 млн.
В целом, число зарегистрированных пользователей этих сервисов за год выросло на 46%.
Ранее сообщалось, что казахстанцы за год на онлайн-покупки потратили почти 600 млрд тенге.
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