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    Свыше 32 тысяч человек привлекут к работе по проведению переписи населения РК

    17 Мая 2021, 09:37

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как сообщили в Бюро национальной статистики, к временной работе привлекаются граждане Казахстана, которые должны соответствовать следующим требованиям: старше 18 лет, инициативные, ответственные, коммуникабельные, без предъявления требований к стажу работы и к профессиональному образованию, имеющие навыки работы с ПК. Об этом передает МИА «Казинформ».

    Уже сформированы внештатные отделы в 17 регионах по подготовке и проведению национальной переписи в общем количестве 85 человек. Со всеми сотрудниками заключены трудовые договоры, в зависимости от категории установлена заработная плата 65-105 тысяч тенге. Данные отделы проводят организационную работу по подготовке и проведению переписи по своему региону, контролируют работу уполномоченных, инструкторов-контролеров и интервьюеров.

    Для подготовки и проведения переписи будут привлечены 997 инструкторов по подготовке и проведению национальных переписей (уполномоченных) в районных центрах и сельских округах территориальных подразделений статистики. Зарплата уполномоченных составит 85 477 тенге.

    В обязанности уполномоченных входит проведение подготовительных мероприятий; организация освещения проведения переписи в СМИ; организация работы по подбору переписного персонала, их обучения и координации; обеспечение составления переписного районирования (деление на инструкторские, регистрационные и счетные участки); участие в проведении переписи населения.

    Для непосредственной работы по сбору данных будет привлечен временный переписной персонал в количестве 32 313 человек: инструкторы-контролеры и интервьюеры. С интервьюерами и инструкторами-контролерами будут заключаться договоры по возмездному оказанию услуг. Оплата работы интервьюеров 1-го и 2-го этапов при полном объеме оказанных услуг за 30 дней будет составлять 83-104 тысяч тенге соответственно. Инструктор-контролерам 1-го и 2-го этапов при полном объеме оказанных услуг за 45 дней планируется оплатить за оказанные услуги 125 014 тенге.

    Национальная перепись 2021 года пройдет в период с 1 сентября по 30 октября. Участие в ней можно будет принять как в режиме онлайн, так и традиционным способом. Девиз переписи 2021 года - «Қазақстанда әркім маңызды! В Казахстане каждый важен!».


    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Демография Статистика Общество
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