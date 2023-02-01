Свыше 300 звонков по легализации машин ежедневно получает СпецЦОН в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области с начала акции по легализации автомобилей 331 человек получил казахстанские номера. Всего заявки подали 743 жителя региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, проверку у криминалистов прошли 412 автомобилей.

«Из поступивших обращений 386 направлены в комитет административной полиции МВД РК для проведения корректировки по таможенной очистке. Из них 91 человек уже получил подтверждение с положительным ответом», — сообщил начальник управления административной полиции Серик Альжанов.

Полицейские отмечают, что легализация проходит без ажиотажа, в рабочем порядке. По словам С.Альжанова, к каждому случаю подходят индивидуально, помогают людям решать сложные моменты. За восемь дней в Специализированный ЦОН Петропавловска поступило 2 652 обращения по легализации.

«Постоянно действуют каналы связи с людьми, сотрудники дают консультации в Telegram-чате, в рабочее время — по телефонам процессингового центра 8 (7152) 32-00-19, 32-00-22», - добавил С.Альжанов.

Ранее в департаменте полиции области пояснили, почему процедура легализации автомобилей проводится только в СпецЦОНе Петропавловска.



