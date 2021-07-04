Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Свыше 300 военнослужащих из Афганистана перешли на территорию  Таджикистана

    4 Июля 2021, 10:00

    ДУШАНБЕ. ХОВАР - КАЗИНФОРМ - Свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан после ожесточённого сопротивления в ходе боестолкновений с движением «Талибан» пересекли государственную границу Республики Таджикистан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на НИАТ «Ховар».

    Как отмечает агентство «Ховар», пресс-центр Пограничных войск ГКНБ Республики Таджикистан сообщил, что «3-го июля 2021 года в 18:30 минут обстановка на территории села Овез уезда Хохон, уезда Шахрибузург и села Зираки уезда Рогистон провинции Бадахшан Исламской Республики Афганистан осложнилась. Названные районы были полностью захвачены движением «Талибан». В ходе боестолкновений движение «Талибан» также захватило пограничную комендатуру «Овез» уезда Хохон».

    «Свыше 300 военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Афганистан после ожесточённого сопротивления, в целях сохранения личного состава пересекли государственную границу РТ через охраняемый участок границы между 5-ой погранзаставой «Истиклол» и 6-ой погранзаставой «Саригор» Погранотряда «Ш.Шохин». Пограничники Республики Таджикистан, руководствуясь принципами гуманизма и добрососедства, разрешили отступающим афганским военнослужащим перейти на территорию Республики Таджикистан. Обстановка на границе между Республикой Таджикистан и Исламской Республикой Афганистан находится под полным контролем пограничников РТ», - говорится в сообщении пресс-центра Пограничных войск ГКНБ РТ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Таджикистан Афганистан Талибан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанский опыт качественного медицинского образования презентовали в Таджикистане
    Президент Таджикистана выразил соболезнование народу Казахстана
    Второе за сутки землетрясение произошло в Таджикистане
    Землетрясение в Таджикистане зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Обезврежен захвативший заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков