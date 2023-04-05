Свыше 300 тысяч га засеяли в южных регионах Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С начала весенне-полевых работ в южных регионах Казахстана аграрии засеяли 311,4 тысячи га, по большей части это зерновые и кормовые культуры. В целом по всей стране планируется засеять 23,4 млн га земли. В этом году увеличатся посевные площади зерновых, кормовых, овощных и бахчевых культур, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

В сельхозформированиях имеются в наличии 160 тысяч тракторов, более 5 тысяч единиц высокопроизводительных посевных комплексов, 78 тысяч сеялок и 226 тысяч почвообрабатывающих орудий. Практически вся техника полностью готова к началу массового сева.

На проведение весенне-полевой кампании регионам выделено 413 тысяч тонн льготного дизтоплива, это на 13 тысяч тонн больше уровня прошлого года. Цена на горючее зафиксирована с февраля по апрель включительно. С учетом расходов операторов, по республике средняя стоимость солярки для сельхозтоваропроизводителей составляет 204 тенге/литр, что на 15-20% дешевле рыночных цен. На сегодняшний день регионам отгружено порядка 163 тысяч тонн топлива или 44% от плана.

С текущего года для исключения нецелевого использования дизтоплива, выделяемого на посевную, отгрузка операторам с НПЗ осуществляется при условии создания отдельного виртуального склада в информационной системе электронных счет фактур, а также добавления специальных красителей. Кроме того, на объем дизтоплива, отгружаемого на сельхозработы, НПЗ будет присваиваться отдельный ПИН-код.

На этот год запланировано внесение более 700 тысяч тонн удобрений, из которых 63% приходится на отечественные аммиачную селитру и аммофос. На сегодняшний день для проведения весенне-полевых работ аграриям отгружено 177,3 тысячи тонн. На программу субсидирования покупки удобрений в местных бюджетах предусмотрено 31,3 млрд тенге.

На финансирование весенней кампании по программе «Кен-дала» предусмотрено 140 млрд тенге, которыми планируется охватить более 3200 фермеров, обеспечить посев и сбор урожая на площади порядка 2 млн га. Не дожидаясь выделения указанных средств, Аграрная кредитная корпорация за счет имеющихся ресурсов начала финансирование с декабря прошлого года. На данный момент поступили 4133 заявки на 149,7 млрд тенге.

Также будет продолжена программа форвардного закупа на общую сумму порядка 20 млрд тенге. Кроме того, Продкорпорация предоставит товарные кредиты в объеме 300 тысяч тонн зерна преимущественно крупным сельхозтоваропроизводителям для реализации и последующего финансирования посевной на сумму около 35 млрд тенге.



