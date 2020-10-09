Свыше 300 тысяч алматинцев не застрахованы в системе ОСМС

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Свыше 300 тысяч алматинцев не застрахованы в системе ОСМС. Об этом в ходе онлайн-брифинга рассказал директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» города Алматы Тлеухан Абилдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня по Казахстану количество незастрахованных достигает 3 млн человек, а в городе Алматы - свыше 300 тысяч. Основная масса - плательщики единого совокупного платежа, самозанятые, а также индивидуальные предприниматели. В связи с этим, Фонд инициировал ряд предложении в Правительство по возвращению в систему данных категорий граждан. В результате порядка 740 тысяч гражданам вернули статус. Таким образом, вышеупомянутые лица получили возможность получения медуслуг в пакете медстрахования»,- сообщил спикер.

Тем не менее, с 1 июля 2020 года некоторые пациенты при обращении в медицинские учреждения обнаружили, что у них нет доступа к услугам в системе ОСМС.

«Большинство казахстанцев восприняли льготный период, как освобождение от уплаты платежей и перестали платить. Тогда как льготный период был сделан специально для того, чтобы население смогло спокойно в этот период определиться со статусом в системе ОСМС. Для того, чтобы застраховать своих сотрудников работодатели должны зарегистрировать их данные на сайте msb.fms.kz и актуализировать информацию каждый месяц»,- отметил Тлеухан Абилдаев.

Пятая часть от всех средств по-прежнему принадлежит Алматы. В целом, с 1 июля 2017 года по 1 октября 2020 года общая сумма поступлений на ОСМС от Алматы составила более 81,3 млрд тенге за 1,7 млн человек.

«Основная часть поступлений, или свыше 68 млрд тенге, - это отчисления работодателей, остальные 13,3 млрд тенге - взносы ИП и лиц,работающих по договорам ГПХ. Также с каждым месяцем наблюдается рост плательщиков ЕСП. Единый совокупный платеж за себя с начала 2019 года оплатили свыше 193 тысяч самозанятых алматинцев на сумму 312,6 млн тенге», -добавил спикер.