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    Свыше 300 тыс. квадратных метров жилья введут в Костанае до конца года

    25 Июля 2022, 20:27

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанае идет активное строительство жилья в новых микрорайонах. К концу года планируется ввести свыше 300 тыс. квадратных метров жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 6 месяцев текущего года введено в эксплуатацию 165 тыс. квадратных метров жилья или 1095 квартир. До конца года планируется ввод 328 тыс. квадратных метров, в том числе за счет средств бюджета будут сданы 32 многоэтажных дома или 1541 квартира», - сообщили в отделе экономики и бюджетного планирования акимата города Костаная.

    В целом, по информации ведомства, объемы строительных работ выросли на 42% и составили 25,5 млрд тенге. По итогам года объем строительных работ планируется в размере 71 млрд тенге.

    «В настоящее время одной из основных задач является завершение строительства домов в новых микрорайонах города, на перспективу строительство в новых микрорайонах социальных объектов (детские сады, школы, поликлиники), планирование застройки микрорайонов Кунай - вторая очередь, Юбилейный-2», - добавили в отделе экономики.

    Ранее сообщалось, что в Костанайской области в этом году по программе «Нұрлы жер» построят более 4 тыс. квартир.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Строительство Жилье Костанай
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