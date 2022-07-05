Свыше 300 тыс. долларов пытался вывезти иностранец из Казахстана

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Незаконный вывоз денежных средств предотвратили пограничники в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КНБ РК.

«27 июня т.г. департаментом Пограничной службы по Актюбинской области на пункте пропуска «Жайсан» (автомобильный) при проведении досмотровых мероприятий выявлена попытка незаконного вывоза денежных средств за границу. Задержан иностранный гражданин, пытавшийся укрыть под запасным колесом в багажнике автомобиля валюту на сумму 304 тыс. долларов США. Материалы переданы в департамент экономических расследований по компетенции», - сообщили в КНБ.





Фото: Пресс-служба КНБ РК