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    Свыше 300 студентов участвуют в чемпионате WorldSkills Karaganda – 2023

    21 Апреля 2023, 05:05

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области стартовал региональный чемпионат профессионального мастерства WorldSkills. Студенты разных колледжей соревнуются по 45 профессиям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году чемпионат проходит на 17 соревновательных площадках колледжей по 45 профессиям. Своё мастерство покажут более 300 студентов.

    «Чемпионаты WorldSkills способствуют привлечению молодежи в производственный сектор экономики, развитию индустриальных и сервисных профессий. Подобные чемпионаты создают новые идеи и тренды в подготовке квалифицированных кадров, дают возможность повысить качество профессионального образования и сформировать специалиста новой формации международного уровня», – отметила руководитель управления образования Гульсум Кожахметова.

    Студенты, занявшие первые места, будут защищать честь области на национальном чемпионате WorldSkills Kazakhstan – 2023.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область Образование
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