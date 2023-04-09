Свыше 300 кг рыбы осетровых пород изъяли в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Более 300 кг рыбы осетровых пород изъяли в Мангистауской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Группа природоохранной полиции управления местной полицейской службы ДП Мангистауской области подвела итоги работы, проделанной за три месяца с начала года. Всего зарегистрировано 5 фактов преступлений в сфере природоохранного законодательства. В частности, по статье 339 УК РК «Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами» – 3 преступления, статья 335 УК РК «Незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений» зарегистрировано два преступления.

Также за указанный период к административной ответственности привлечено 175 граждан. В частности, по статье 383 КоАП РК «Нарушение правил рыболовства и охраны рыбных ресурсов и других водных животных» – 4, по статье 382 КоАП РК «Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты» – 134, по статье 505 КоАП РК «Нарушение правил охраны городов и по сносу объектов инфраструктуры населенных пунктов, уничтожению и повреждению зеленых насаждений» – 33, по статье 434-2 КоАП РК «Загрязнение общественного места» – 4 правонарушения, всем нарушителям были составлены административные протоколы.

Всего у жителей, нарушивших природоохранное законодательство, изъято 308 кг 950 граммов осетровой рыбы.



