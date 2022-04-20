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    Свыше 300 грузовиков застряли на кыргызско-казахстанской границе

    20 Апреля 2022, 14:20

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - На кыргызско-казахстанской границе в очереди скопилось свыше 300 большегрузных машин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.

    Как сообщили в управлении информации и коммуникаций Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности КР, контрольно-пропускные пункты на границе Кыргызстана и Казахстана функционируют в штатном режиме.

    Так, по состоянию на 09:45 сегодняшнего дня, в пункте пропуска «Ак-Тилек-автодорожный» на кыргызско-казахстанском участке государственной границы в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 180 грузовых автомашин.

    В пункте пропуска «Чон-Капка-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся 60 машин.

    В пункте пропуска «Чалдыбар-автодорожный» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 35 машин.

    В пункте пропуска «Кен-Булун» в очереди для прохождения пограничного контроля находятся около 30 машин.

    «В других пунктах пропуска на кыргызско-казахстанском участке государственной границы скоплений лиц и автотранспортных средств не зафиксировано», - сообщили в ведомстве.

    Обстановка на кыргызско-казахстанском участке государственной границы стабильная.

    Как отмечает Кабар, накануне 300 водителей были обеспечены горячим питанием.

    Чуйское областное управление МЧС установило палатки для водителей большегрузов в пункте пропуска «Ак-Тилек», на 31-м и 33-м км автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт.

    Каждая палатка оснащена необходимым оборудованием для кухни.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Транспорт Пограничники Кыргызстан
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