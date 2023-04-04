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    Свыше 300 граммов синтетических наркотиков изъяли у жительницы Петропавловска

    4 Апреля 2023, 14:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Свыше 300 граммов синтетических наркотиков изъяли полицейские у жительницы Петропавловска, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий при координации областной прокуратуры была задержана 36-летняя горожанка. Она подозревается в том, что занималась расфасовкой и распространением синтетических наркотиков, работая на один из интернет-магазинов.

    При обыске по месту жительства задержанной борцы с наркопреступностью изъяли две полимерные тары и приготовленные для реализации 109 полимерных свертков с веществом, электронные весы, zip-пакеты и другой инвентарь наркодилеров. Изъятые вещества, согласно заключению экспертизы, оказались синтетическими наркотиками α-PVP весом свыше 155 граммов и мефедрон весом почти 129 граммов. Также среди изъятого было 50 граммов гашиша.

    «Задержанная содержится под стражей. Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса РК. Согласно санкции статьи, незаконное обращение с наркотиками с целью сбыта в особо крупном размере наказывается лишением свободы на срок от 10 до 15 лет», — сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП СКО Иван Терзиди.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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