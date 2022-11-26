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    Свыше 30 тысяч кубометров снега вывезли из Астаны за ночь

    26 Ноября 2022, 18:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С выпадением обильных осадков коммунальные службы Астаны работают в круглосуточном усиленном режиме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

    С 1 ноября из города вывезли более 245 тысяч кубометров снега, что равно объему более 18,9 тысяч большегрузов. На уборку городских улиц от снега и наледи вышли 2 351 дорожный рабочий и более 1,2 тысячи единиц спецтехники.

    В ночь с 25 на 26 ноября столичные коммунальщики собрали и вывезли на полигоны более 30 тысяч кубометров снега, что составило 2 189 рейсов.

    Ранее сообщалось, что по прогнозам синоптиков, в выходные дни в столице ожидаются метель, гололед и понижение температуры.
    Астана ЖКХ Акимат
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